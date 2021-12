Liceo e istituti quadriennali? “Come riforma Università 3 + 2, uguale a zero”. INTERVISTA (Di martedì 28 dicembre 2021) I licei e gli istituti tecnici quadriennali? A qualcuno ricordano il famoso “3 più 2” universitario. Tre più due uguale zero, per la precisione, stando alle contestazioni che erano seguite alla riforma universitaria volta a creare le cosiddette lauree brevi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 28 dicembre 2021) I licei e glitecnici? A qualcuno ricordano il famoso “3 più 2” universitario. Tre più due, per la precisione, stando alle contestazioni che erano seguite allauniversitaria volta a creare le cosiddette lauree brevi. L'articolo .

Advertising

DamascelliD : RT @daBitonto: Ripristinato il riscaldamento al Liceo scientifico 'Galilei' di #Bitonto. @DamascelliD e Rossiello: “La Città Metropolitana… - daBitonto : Ripristinato il riscaldamento al Liceo scientifico 'Galilei' di #Bitonto. @DamascelliD e Rossiello: “La Città Metro… - 8foctdr67 : RT @RomaNoGreenPass: Ma confidiamo che prima o poi sempre più gente inizierà a svegliarsi e capire che li stanno volutamente massacrando co… - giannigosta : Liceo “D.Cirillo”, “Difendere i diritti”/ L’elenco degli Istituti Comprensivi partecipanti Aversa-Il liceo classico… - gbiancia : RT @MilaSpicola: Secondo me è un bot. Non si spiega altrimenti sennò. Io oggi andrei al professionale, dove volevo andare tra l’altro non a… -