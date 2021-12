“Lavoro in smart working e mi sembra di non dar retta al mio bambino…”

Leggi su gravidanzaonline

(Di martedì 28 dicembre 2021) Salve dottoressa, sono mamma da un paio di anni di un bel bimbo simpatico e molto intelligente. In questo ultimo anno sono stata molto a casa con lui causa Covid ee la cosa mi ha generato non poca ansia. Il fatto è che, dovendo lavorare e badare a lui contemporaneamente, sento di non fare mai abbastanza per essere presente e lui è troppo piccolo per capire che la mamma deve lavorare. Insomma ho l’ansia che questo periodo possa lasciare delle cicatrici e che la mia presenza “a metà” possa fargli pensare, inconsciamente, che la mamma non è interessata a lui. Ha qualche consiglio da darmi? L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.