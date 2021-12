I 4 milioni e mezzo di italiani che per “informarsi” utilizzano solamente i social (Di martedì 28 dicembre 2021) Si sta per concludere il secondo anno vissuto in piena pandemia, tra i classici sali e scendi delle varianti che cambiano di mese in mese lo status quo. È stato l’anno dei vaccini, degli interrogativi sulla loro efficacia e sulla durata dell’immunizzazione. E anche su questo tema ne sono state dette tante, da molti. Anche da chi, solamente per fagocitare le proprie convinzioni, non ha esitato a condividere sul web paradossali storie (alcune palesemente false, altre retoricamente e dialetticamente ben costruite) che hanno dato vita a una narrazione parallela che ha fatto più danni della grandine. E un ruolo fondamentale nella vasta Eco di tutto ciò l’hanno avuta, come al solito, i social network. E il quadro offerto dalla situazione italiana raccontata dall’ultimo rapporto dell’Osservatorio Censis – Ital Communications 2021 è quasi disarmante. LEGGI ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 28 dicembre 2021) Si sta per concludere il secondo anno vissuto in piena pandemia, tra i classici sali e scendi delle varianti che cambiano di mese in mese lo status quo. È stato l’anno dei vaccini, degli interrogativi sulla loro efficacia e sulla durata dell’immunizzazione. E anche su questo tema ne sono state dette tante, da molti. Anche da chi,per fagocitare le proprie convinzioni, non ha esitato a condividere sul web paradossali storie (alcune palesemente false, altre retoricamente e dialetticamente ben costruite) che hanno dato vita a una narrazione parallela che ha fatto più danni della grandine. E un ruolo fondamentale nella vasta Eco di tutto ciò l’hanno avuta, come al solito, inetwork. E il quadro offerto dalla situazione italiana raccontata dall’ultimo rapporto dell’Osservatorio Censis – Ital Communications 2021 è quasi disarmante. LEGGI ...

