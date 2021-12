Forza Nuova, legale Fiore: “E’ in cella con un positivo, reclusione è attentato a sua vita” (Di martedì 28 dicembre 2021) “Un uomo detenuto nella cella del carcere di Poggioreale, dove è recluso Roberto Fiore, è risultato positivo al Covid 19. Il che, considerate le patologie del presidente di Forza Nuova già compiutamente certificate nella relazione medica della professoressa Carmela Rescigno (ipertensione arteriosa resistente a terapia farmacologica ed obesità) e ignorate totalmente dalla Procura e dal Gip del Tribunale di Roma, significa un attentato alla sua vita”. Lo dice all’Adnkronos l’avvocato Nicola Trisciuoglio, legale del leader di Forza Nuova recluso nel carcere campano per la manifestazione del 9 ottobre scorso culminata nell’assalto alla sede della Cgil. “Nel superiore interesse della tutela della salute di ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 dicembre 2021) “Un uomo detenuto nelladel carcere di Poggioreale, dove è recluso Roberto, è risultatoal Covid 19. Il che, considerate le patologie del presidente digià compiutamente certificate nella relazione medica della professoressa Carmela Rescigno (ipertensione arteriosa resistente a terapia farmacologica ed obesità) e ignorate totalmente dalla Procura e dal Gip del Tribunale di Roma, significa unalla sua”. Lo dice all’Adnkronos l’avvocato Nicola Trisciuoglio,del leader direcluso nel carcere campano per la manifestazione del 9 ottobre scorso culminata nell’assalto alla sede della Cgil. “Nel superiore interesse della tutela della salute di ...

