Fisciano, il Comune attiva prenotazioni on line per i vaccini (Di martedì 28 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoFisciano (Sa) – Considerate le numerose segnalazioni pervenute alla sala radio della Polizia Municipale di Fisciano circa l’impossibilità, da parte di alcuni cittadini, di effettuare la prenotazione per la somministrazione del vaccino anti covid-19 attraverso il numero dedicato 089-9501590 (in uso all’associazione La Solidarietà) a causa dell’elevata e contestuale affluenza telefonica degli utenti, il Comune guidato dal sindaco Vincenzo Sessa ha deciso di cambiare modalità e di predisporre, sul sito istituzionale del Comune situato nella valle dell’Irno, un modulo per la prenotazione. Per scaricare il modulo per la prenotazione questo è il link https://www.Comune.Fisciano.sa.it/index.php?option=com eventbooking&task=register.individual ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Considerate le numerose segnalazioni pervenute alla sala radio della Polizia Municipale dicirca l’impossibilità, da parte di alcuni cittadini, di effettuare la prenotazione per la somministrazione del vaccino anti covid-19 attraverso il numero dedicato 089-9501590 (in uso all’associazione La Solidarietà) a causa dell’elevata e contestuale affluenza telefonica degli utenti, ilguidato dal sindaco Vincenzo Sessa ha deciso di cambiare modalità e di predisporre, sul sito istituzionale delsituato nella valle dell’Irno, un modulo per la prenotazione. Per scaricare il modulo per la prenotazione questo è il link https://www..sa.it/index.php?option=com eventbooking&task=register.individual ...

