Esplode il contagio in Irpinia, Avellino tra le più colpite: locali e attività commerciali chiudono (Di martedì 28 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Esplode il contagio ad Avellino. Diverse sono le attività commerciali che attraverso delle note pubblicate sui social hanno annunciato la chiusura. Bar, pizzerie, pub e centri estetici. Nell’ultimo bollettino diramato dall’Asl di Avellino nella giornata di martedì sono stati 136 i nuovi casi accertati in Irpinia a fronte di 326 tamponi effettuati. La maggior parte dei casi è stata registrata, appunto, nel comune capoluogo. Nel frattempo, dopo la riapertura al Covid Hospital dell’Azienda Moscati sono ricoverati 16 pazienti, 3 dei quali in terapia intensiva. Presso l’Area Covid del P.O. di Ariano Irpino sono ricoverati 9 pazienti, di cui: 5 in degenza ordinaria; 3 in Sub intensiva e 1 in Terapia ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoilad. Diverse sono leche attraverso delle note pubblicate sui social hanno annunciato la chiusura. Bar, pizzerie, pub e centri estetici. Nell’ultimo bollettino diramato dall’Asl dinella giornata di martedì sono stati 136 i nuovi casi accertati ina fronte di 326 tamponi effettuati. La maggior parte dei casi è stata registrata, appunto, nel comune capoluogo. Nel frattempo, dopo la riapertura al Covid Hospital dell’Azienda Moscati sono ricoverati 16 pazienti, 3 dei quali in terapia intensiva. Presso l’Area Covid del P.O. di Ariano Irpino sono ricoverati 9 pazienti, di cui: 5 in degenza ordinaria; 3 in Sub intensiva e 1 in Terapia ...

