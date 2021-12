CS | GO | Joshua “oSee” Ohm è un nuovo giocatore di Team Liquid

Leggi su esports247

(Di martedì 28 dicembre 2021) In vista della prossima stagione di CS: GO, il roster dicomincia a prendere forma. Proprio nelle scorse ore l’organizzazione di esports ha annunciato l’ingaggio dell’AWPer” Ohm, proveniente dai nordamericani Extra Salt. Anche se ha soltanto 22 anni,può essere già considerato un veterano di CS: GO. Inandrà ad affiancare il fuciliere Jonathan “EliGE” Jablonowski e il lurker Keith “NAF” Markovic, che ha da poco rinnovato il suo contratto con il. Today we welcome @cs to our roster! Thank you to @ExtraSaltGG for the smooth transition. pic.twitter.com/ZOyISgkbBS —CSGO (@CS) December 27, ...