Covid, nuovo picco di casi in Inghilterra. Balzo dei contagi anche in Francia: 180 mila in un giorno (Di martedì 28 dicembre 2021) Continuano ad aumentare i contagi da Covid-19 in Inghilterra. Secondo i dati diffusi nella giornata di oggi, 28 dicembre, nel paese è stato registrato un nuovo picco di contagi giornalieri dall’inizio della pandemia: 117.093 infezioni, che superano il picco precedente di 113.628 casi del giorno di Natale. Complessivamente, nel Regno Unito i casi sono stati 129.471, con 18 decessi, ma – come sottolineano le autorità britanniche – i dati sono incompleti a causa del periodo di vacanza. Per quanto riguardano il Galles, i 12.378 casi considerati nel computo nazionale odierno comprendono anche le infezioni del giorno di Natale e Santo Stefano. Mentre per Scozia e Irlanda ... Leggi su open.online (Di martedì 28 dicembre 2021) Continuano ad aumentare ida-19 in. Secondo i dati diffusi nella giornata di oggi, 28 dicembre, nel paese è stato registrato undigiornalieri dall’inizio della pandemia: 117.093 infezioni, che superano ilprecedente di 113.628deldi Natale. Complessivamente, nel Regno Unito isono stati 129.471, con 18 decessi, ma – come sottolineano le autorità britanniche – i dati sono incompleti a causa del periodo di vacanza. Per quanto riguardano il Galles, i 12.378considerati nel computo nazionale odierno comprendonole infezioni deldi Natale e Santo Stefano. Mentre per Scozia e Irlanda ...

Advertising

GoalItalia : #JuveNapoli di nuovo a rischio per Covid? L'ASL Napoli 2: 'Situazione da monitorare' ? - Agenzia_Ansa : La pandemia sta bloccando di nuovo turismo e ristorazione. L'allarme arriva dalla Confesercenti che stima, senza un… - Agenzia_Ansa : Nuovo boom di casi di positività al Covid in Veneto, con ben 7.403 casi registrati nelle ultime 24 ore, un dato r… - justme_mg5 : RT @ilMenestrelloh: Cercare di non prendere il covid prima di Capodanno è diventato il nuovo Squid Game. - ms_unprofessore : RT @ilMenestrelloh: Cercare di non prendere il covid prima di Capodanno è diventato il nuovo Squid Game. -