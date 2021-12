Corsa ai tamponi fai da te, ma un positivo su quattro sfugge al test: ecco quali sono i più affidabili (Di martedì 28 dicembre 2021) Aumentano i contagi, complice anche la variante Omicron, ed è Corsa al tampone. File lunghissime da Milano a Palermo, attese che possono arrivare a diverse ore, anche quattro o cinque, per effettuare un test prima e durante le feste, negli hub e nelle farmacie. La maggior parte dei tamponi effettuati sono antigenici, o più comunemente conosciuti come “rapidi”. Il risultato si ottiene in circa 15 minuti per un costo che oscilla tra i 15 e i 20 euro. Il falso negativo, però, è dietro l’angolo, come specificato da alcuni esponenti della comunità scientifica. Questa tipologia di test rileva le proteine del virus (antigeni) e il margine di errore è compreso in un range che oscilla tra il 10% e il 25% “a seconda che venga effettuato da una persona esperta, per esempio in ... Leggi su tpi (Di martedì 28 dicembre 2021) Aumentano i contagi, complice anche la variante Omicron, ed èal tampone. File lunghissime da Milano a Palermo, attese che posarrivare a diverse ore, ancheo cinque, per effettuare unprima e durante le feste, negli hub e nelle farmacie. La maggior parte deieffettuatiantigenici, o più comunemente conosciuti come “rapidi”. Il risultato si ottiene in circa 15 minuti per un costo che oscilla tra i 15 e i 20 euro. Il falso negativo, però, è dietro l’angolo, come specificato da alcuni esponenti della comunità scientifica. Questa tipologia dirileva le proteine del virus (antigeni) e il margine di errore è compreso in un range che oscilla tra il 10% e il 25% “a seconda che venga effettuato da una persona esperta, per esempio in ...

