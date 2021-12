Calciomercato, Il Chelsea piomba su un’obiettivo di Napoli e Inter! (Di martedì 28 dicembre 2021) Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano il Chelsea di Tuchel è fortemente interessato a Lucas Digne per sostituire l’infortunato Chilwell il quale dovrà operarsi per una lesione parziale del legamento crociato del ginocchio. Stagione finita dunque per l’esterno inglese ed i Blues non vogliono certamente farsi trovare impreparati, ragion per cui si sono fiondati su Digne ormai ai ferri corti con l’Everton e Benitez. L’esterno francese rappresenta una ghiotta occasione di mercato in questo momento, soprattutto nell’ottica di un mercato parsimonioso e di qualità e questo lo sapevano bene Marotta e Giuntoli, i quali ci hanno già abituati a questi tipi di colpi. Digne Chelsea CalciomercatoGli altri obiettivi del Chelsea Sempre secondo l’esperto di ... Leggi su rompipallone (Di martedì 28 dicembre 2021) Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano ildi Tuchel è fortemente interessato a Lucas Digne per sostituire l’infortunato Chilwell il quale dovrà operarsi per una lesione parziale del legamento crociato del ginocchio. Stagione finita dunque per l’esterno inglese ed i Blues non vogliono certamente farsi trovare impreparati, ragion per cui si sono fiondati su Digne ormai ai ferri corti con l’Everton e Benitez. L’esterno francese rappresenta una ghiotta occasione di mercato in questo momento, soprattutto nell’ottica di un mercato parsimonioso e di qualità e questo lo sapevano bene Marotta e Giuntoli, i quali ci hanno già abituati a questi tipi di colpi. DigneGli altri obiettivi delSempre secondo l’esperto di ...

