Basciano del GF Vip, accuse choc a Soleil: “Non si lava, puzza terribilmente” (Di martedì 28 dicembre 2021) Il Grande Fratello Vip andrà in onda lunedì 27 gennaio, saltando la programmazione natalizia. Come arriveranno i vipponi a quella data? È possibile che qualcuno si voglia saltare al collo sopratutto dopo quanto successo ieri sera. Soleil Sorge, principessa orfana di Alex Belli, ha iniziato a correre da sola per la vittoria del GF Vip e fa più paura. È l’unica spiegazione possibile a ciò che è accaduto nelle ultime ore ai suoi danni. Le parole sono state davvero impietose ed esagerate, l’influencer si può considerare schifata. Dopotutto era prevedibile perché la gieffina è forte e occorre attaccarla per poterla eliminare. Prima boicottare Soleil era più facile. La non love story con l’attore ha dato da parlare e discutere davvero a tutti, ma adesso che Belli è uscito come faranno gli altri inquilini ad abbatterla? Ieri qualcuno ci ha provato, ... Leggi su howtodofor (Di martedì 28 dicembre 2021) Il Grande Fratello Vip andrà in onda lunedì 27 gennaio, saltando la programmazione natalizia. Come arriveranno i vipponi a quella data? È possibile che qualcuno si voglia saltare al collo sopratutto dopo quanto successo ieri sera.Sorge, principessa orfana di Alex Belli, ha iniziato a correre da sola per la vittoria del GF Vip e fa più paura. È l’unica spiegazione possibile a ciò che è accaduto nelle ultime ore ai suoi danni. Le parole sono state davvero impietose ed esagerate, l’influencer si può considerare schifata. Dopotutto era prevedibile perché la gieffina è forte e occorre attaccarla per poterla eliminare. Prima boicottareera più facile. La non love story con l’attore ha dato da parlare e discutere davvero a tutti, ma adesso che Belli è uscito come faranno gli altri inquilini ad abbatterla? Ieri qualcuno ci ha provato, ...

Advertising

story96010 : RT @Giovann45796763: CHE FINE JESSICA OBBEDIRE AGLI ORDINI DEL GF ...INSINUARSI IN QUESTO TEATRINO SQUALLIDO CON BASCIANO E SOPHIE #gfvip - manuelandre78 : Si stanno accordando sulle prossime mosse...l'ho detto io che erano d'accordo per fare sta sceneggiata del triangol… - luvrcvt : @M4rt1niSlut jessica e basciano parlavano del televoto e lei dice che adora barù ma secondo lei non è arrivato a casa, eppure non è così ;-) - Giovann45796763 : CHE FINE JESSICA OBBEDIRE AGLI ORDINI DEL GF ...INSINUARSI IN QUESTO TEATRINO SQUALLIDO CON BASCIANO E SOPHIE #gfvip - RominaRobotti : @arabrab_a @choriflettut0 @Mulan9494 Oddio come l'aria non esageriamo. Basciano non ha di certo il carisma e la fac… -