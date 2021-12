Ascolti tv lunedì 27 dicembre: Cenerentola, Grande Fratello Vip, Report (Di martedì 28 dicembre 2021) Ascolti tv lunedì 27 dicembre: auditel e share dei programmi di ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 27 dicembre 2021? Su Rai 1 è andato in onda Cenerentola. Su Rai 2 Dante, il sogno di un’Italia libera. Su Rai 3 Report. Su Rete 4 Non ci resta che piangere. Su Canale 5 Grande Fratello Vip. Su Italia 1 Indipendence Day. Ma chi ha totalizzato i maggiori Ascolti tv lunedì 27 dicembre 2021? Di seguito tutti i dati. Ascolti tv 27 dicembre 2021, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera In aggiornamento Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri ... Leggi su fattidigossip (Di martedì 28 dicembre 2021)tv27: auditel e share dei programmi di ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,272021? Su Rai 1 è andato in onda. Su Rai 2 Dante, il sogno di un’Italia libera. Su Rai 3. Su Rete 4 Non ci resta che piangere. Su Canale 5Vip. Su Italia 1 Indipendence Day. Ma chi ha totalizzato i maggioritv272021? Di seguito tutti i dati.tv 272021, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera In aggiornamento Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri ...

