Ancelotti | Pirlo e Conte sono i tecnici più social del 2021 Ronaldo leader tra i calciatori

Secondo il monitoraggio annuale Calcio 2021 della multinazionale leader globale nella social e Consumer intelligence, Talkwalker, il calciatore più social del mondo, quest'anno, è stato Cristiano Ronaldo. Dopo di lui Lionel Messi e, terzo, Neymar. Le interazioni social di Ronaldo sono state pari a 2,1 miliardi (340 milioni su Facebook, 1,7 miliardi su Instagram e 28 milioni su Twitter). Le interazioni di Messi, tra Facebook e Instagram, sono di 1,1 miliardi. Più distaccato il campione del Psg, con 751 milioni di interazioni complessive nel corso dell'anno. In Serie A il calciatore più social del 2021 è l'attaccante della Juventus Paulo Dybala, che si piazza al nono posto in classifica con 148 milioni

