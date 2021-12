Al Pronto soccorso situazione al limite | anche un falso allarme in una situazione da tempo difficile

Advertising

azangrillo : Questa sera in Pronto Soccorso mi sono fermato a parlare con i ragazzi della Croce Bianca: “A Milano nessuna pressi… - alvianogenna : Forse perché ho un'allergia verso i militari, ma spiegargli, con gentilezza, che ri-servono i tendoni sbaraccati e… - UnioneSarda : #Cagliari Notte critica al Pronto soccorso del #Brotzu, 24 ambulanze in fila - Faella89483632 : @localteamtv Stiamo migliorando lo scorso ANNO SI RECAVANO AL PRONTO SOCCORSO - infoitinterno : Omicron, Israele sperimenta sui medici la quarta dose. Zangrillo: nessuna pressione al Pronto soccorso -

Ultime Notizie dalla rete : Pronto soccorso

... che avevano spinto Buratti a presentarsi aldi Verona perché "a Mantova i medici sono tutti comunisti". Condizioni però che non sono migliorate, anche perché il carrozziere 61enne ...- - > Rimandati indietro in ospedale Diverse persone che hanno partecipato a quella festa, assieme ai loro famigliari, inoltre si sarebbero recate aldel più vicino ospedle venendo ...Praticamente un overbooking: la scorsa notte il livello di criticità nel pronto soccorso dell'ospedale Brotzu di Cagliari è arrivato ai livelli di guardia. Ventiquattro le ambulanze che si sono ritrov ...Una notte di criticità quella vissuta al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu di Cagliari, con 24 ambulanza in attesa davanti alla struttura. Le difficoltà sono nate dal fatto che si tratta dell’ultim ...