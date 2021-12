A New York sono aumentati i casi di Covid tra i bambini (Di martedì 28 dicembre 2021) C'è stato un vertiginoso aumento di bambini ricoverati per Covid a New York: dall'11 al 23 dicembre l'aumento è stato del 395%, secondo quanto riporta The Hill. Il numero di casi è passato da 22 a 109 ... Leggi su globalist (Di martedì 28 dicembre 2021) C'è stato un vertiginoso aumento diricoverati pera New: dall'11 al 23 dicembre l'aumento è stato del 395%, secondo quanto riporta The Hill. Il numero diè passato da 22 a 109 ...

A New York sono aumentati i casi di Covid tra i bambini Ad essere colpiti sono soprattutto bambini non vaccinati o non completamente vaccinati di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. L'alto tasso di ricoveri è legato alla variante Omicron.

