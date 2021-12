Zamparini in terapia intensiva: operato d’urgenza ad Udine (Di lunedì 27 dicembre 2021) Zamparini operato d’urgenza ma non per Covid: l’ex presidente del Palermo si trova in terapia intensiva. Gli aggiornamenti Maurizio Zamparini è stato sottoposto a un intervento chirurgico a Udine dopo una complicazione improvvisa e ora si trova nel reparto di terapia intensiva del Santa Maria della Misericordia. Le condizioni dell’ex patron del Palermo, che ha compiuto 80 anni lo scorso 9 giugno, sarebbero delicate. Secondo quanto riportato da Repubblica, non si tratterebbe di una situazione legata al Covid. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 dicembre 2021)ma non per Covid: l’ex presidente del Palermo si trova in. Gli aggiornamenti Maurizioè stato sottoposto a un intervento chirurgico adopo una complicazione improvvisa e ora si trova nel reparto didel Santa Maria della Misericordia. Le condizioni dell’ex patron del Palermo, che ha compiuto 80 anni lo scorso 9 giugno, sarebbero delicate. Secondo quanto riportato da Repubblica, non si tratterebbe di una situazione legata al Covid. L'articolo proviene da Calcio News 24.

