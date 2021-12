Uomini e Donne, Armando Incarnato la confessione shock: "Mi sento solo, ho molta paura" (Di lunedì 27 dicembre 2021) Da anni è una presenza costante nei corteggiatori di Donne e Uomini e se c'è qualcosa da dire, di certo non si tira mai indietro: Armando Incarnato non è molto amato dai commentatori né da gran parte del pubblico; molto spesso è considerato arrogante e il suo tentativo di screditare gli altri partecipanti al dating show crea sempre numerose polemiche. Anche così, negli anni si è spesso mostrato vulnerabile, rivelando una fragilità che spesso tiene nascosta sotto la coltre tenebrosa del suo carattere arrogante e fumantino. Nella sua confessione al Magazine di Uomini e Donne, Armando ha parlato di alcune sue difficoltà e delle paure che da molto tempo lo affliggono: Armando si è totalmente aperto confessando paure che nessuno si ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 27 dicembre 2021) Da anni è una presenza costante nei corteggiatori die se c'è qualcosa da dire, di certo non si tira mai indietro:non è molto amato dai commentatori né da gran parte del pubblico; molto spesso è considerato arrogante e il suo tentativo di screditare gli altri partecipanti al dating show crea sempre numerose polemiche. Anche così, negli anni si è spesso mostrato vulnerabile, rivelando una fragilità che spesso tiene nascosta sotto la coltre tenebrosa del suo carattere arrogante e fumantino. Nella suaal Magazine diha parlato di alcune sue difficoltà e delle paure che da molto tempo lo affliggono:si è totalmente aperto confessando paure che nessuno si ...

