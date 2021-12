Tuchel | Lukaku? Importante per noi Non partiva titolare perché

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tuchel Lukaku

Tuttosport

Il tecnico del Chelsea parla dopo la vittoria dei Blues sull'Aston Villa, ammettendo quantosia importante per la sua squadra e svelando di essersi preso un piccolo rischio mettendolo in campo per 45 minuti.Difficile chelo mandi via ora. Alternative potrebbero essere, invece, Harry Winks del ... L'esempio più tangibile è ovviamente Romelu. Leggi i commenti Calciomercato as roma: tutte le ...Chelsea-Brighton è una partita di Premier League e si gioca mercoledì alle 20:30: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.Il tecnico del Chelsea parla dopo la vittoria dei Blues sull'Aston Villa, ammettendo quanto Lukaku sia importante per la sua squadra e svelando di essersi preso un piccolo rischio mettendolo in campo ...