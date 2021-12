Traffico Roma del 27-12-2021 ore 15:30 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione Studio Stefano Baiocchi non molto Traffico registrato in queste ore sulla rete viaria cittadina resta qualche problema sulla tangenziale dove ci sono code a partire dall’ uscita per viale Libia corso Trieste sino allo svincolo Salaria in direzione quindi dello Stadio Olimpico la causa i lavori sulla Salaria sul Raccordo Anulare abbiamo code a tratti nella zona sud e in carreggiata esterna partire uscita Laurentina fino allo svincolo Romanina nella periferia Ovest e da segnalare un incidente in via di Selva Candida incidente che sta provocando code all’altezza di via Grezzago Attenzione anche nella zona di Ostia Antica Dov’è la polizia locale Ci segnano un incidente in via dei Romagnoli nei pressi di via Guido calza sul tratto iniziale della Roma Fiumicino ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 27 dicembre 2021) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione Studio Stefano Baiocchi non moltoregistrato in queste ore sulla rete viaria cittadina resta qualche problema sulla tangenziale dove ci sono code a partire dall’ uscita per viale Libia corso Trieste sino allo svincolo Salaria in direzione quindi dello Stadio Olimpico la causa i lavori sulla Salaria sul Raccordo Anulare abbiamo code a tratti nella zona sud e in carreggiata esterna partire uscita Laurentina fino allo svincolonina nella periferia Ovest e da segnalare un incidente in via di Selva Candida incidente che sta provocando code all’altezza di via Grezzago Attenzione anche nella zona di Ostia Antica Dov’è la polizia locale Ci segnano un incidente in via deignoli nei pressi di via Guido calza sul tratto iniziale dellaFiumicino ...

Advertising

LuceverdeRadio : ?? #treni - Linea Roma - Napoli via Cassino ?? traffico sospeso per l'ingombro di un passaggio a livello da parte d… - viabilitasdp : 15:38 #A25 Nebbia A Banchi tra Bivio A25/A24 Roma-Teramo e Cocullo con visibilita' 80 metri - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma code a tratti causa traffico intenso tra Svincolo Magliano Sabina (Km 501,6) e A1 Svincolo Orvieto… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma code a tratti causa traffico intenso tra Svincolo Magliano Sabina (Km 501,6) e A1 Svincolo Attigli… - muoversintoscan : ???TRAFFICO REGOLARE In #A1, in direzione Roma: per traffico intenso, rallentamenti RISOLTI tra Firenzuola e Aglio #viabiliTOS #viabiliFI -