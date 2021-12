Ronaldo sempre più leggenda | lo dicono i numeri! E Mendes conferma

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Durante la cerimonia di premiazione dei Globe Soccer Awards, Cristianoha ricevuto un premio speciale per il numero di gol da record realizzati. Sul palco a ritirare il premio è salito il suo agente e mentore, Jorge: “E’ difficile segnare così tanti gol, è l’unico che poteva farlo, è il miglior giocatore di”. CristianoIl fuoriclasse portoghese, assente a causa del match di questa sera tra Manchester United e Newcastle, ha voluto comunque ringraziare i presenti tramite un videomessaggio trasmesso dagli schermi del Globe Soccer di Dubai: “Grazie per questo award, sono contento e orgoglioso, spero di essere lì il prossimo anno”. SANTO ROMEO

