“Purtroppo è successo”. Costanza Caracciolo, brutta notizia: arriva l’annuncio via social (Di lunedì 27 dicembre 2021) notizia non bella per Costanza Caracciolo, che ha comunicato a tutti i suoi fan una situazione spiacevole che ha colpito la sua famiglia in questi giorni. In tanti stanno vivendo momenti simili e lei ne avrebbe fatto ovviamente a meno, ma la sorte non è stata benevola e per lei e i suoi cari più stretti è tempo di stringere i denti e cercare di superare il prima possibile questa brutta fase. Le sue parole sono eloquenti e fanno comprendere che questo periodo festivo non è decisamente positivo per lei. Un paio di mesi fa Costanza Caracciolo era invece stata colpita dalla perdita della sua cagnolina Diva: Divon Divona, Come ti chiamavi io… Ti ho presa che avevo solo 15 anni… Ti ho desiderata tantissimo e quanto ti abbiamo presa non ti lasciavo mai un attimo!! RICORDO BENISSIMO LA ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 dicembre 2021)non bella per, che ha comunicato a tutti i suoi fan una situazione spiacevole che ha colpito la sua famiglia in questi giorni. In tanti stanno vivendo momenti simili e lei ne avrebbe fatto ovviamente a meno, ma la sorte non è stata benevola e per lei e i suoi cari più stretti è tempo di stringere i denti e cercare di superare il prima possibile questafase. Le sue parole sono eloquenti e fanno comprendere che questo periodo festivo non è decisamente positivo per lei. Un paio di mesi faera invece stata colpita dalla perdita della sua cagnolina Diva: Divon Divona, Come ti chiamavi io… Ti ho presa che avevo solo 15 anni… Ti ho desiderata tantissimo e quanto ti abbiamo presa non ti lasciavo mai un attimo!! RICORDO BENISSIMO LA ...

