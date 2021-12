Omicron, da Pregliasco a Battiston: “Cambiare norme quarantena o sarà lockdown per tutti”. Figliuolo: “Ci stiamo lavorando” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Col picco di contagi dovuto alla variante Omicron aumentano esponenzialmente anche le persone costrette alla quarantena preventiva dovuta a contatti stretti con i positivi. Una conseguenza che, con i numeri che si fanno sempre più importanti, rischia di costringere a casa una fetta molto larga del Paese col rischio di bloccarlo o, secondo i critici, almeno di mettere in difficoltà alcuni settori produttivi. Così sono sempre di più le voci di esperti e politici che chiedono una revisione dei criteri per la quarantena, soprattutto per coloro in possesso del green pass rafforzato, ossia “in regola” con le vaccinazioni. E il commissario straordinario all’emergenza, Francesco Paolo Figliuolo, fa sapere che “la riflessione sul numero di persone in quarantena l’abbiamo fatta questa mattina col ministro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) Col picco di contagi dovuto alla varianteaumentano esponenzialmente anche le persone costrette allapreventiva dovuta a contatti stretti con i positivi. Una conseguenza che, con i numeri che si fanno sempre più importanti, rischia di costringere a casa una fetta molto larga del Paese col rischio di bloccarlo o, secondo i critici, almeno di mettere in difficoltà alcuni settori produttivi. Così sono sempre di più le voci di esperti e politici che chiedono una revisione dei criteri per la, soprattutto per coloro in possesso del green pass rafforzato, ossia “in regola” con le vaccinazioni. E il commissario straordinario all’emergenza, Francesco Paolo, fa sapere che “la riflessione sul numero di persone inl’abbiamo fatta questa mattina col ministro ...

