Napoli, festeggiano in un locale del Centro storico e aggrediscono i poliziotti: 3 arresti (Di lunedì 27 dicembre 2021) Cronaca di Napoli: in manette tre persone tra i 24 e i 38 anni che hanno colpito i poliziotti con calci e pugni. Anche 9 multe per la festa in un locale del Centro storico. Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione Leggi su 2anews (Di lunedì 27 dicembre 2021) Cronaca di: in manette tre persone tra i 24 e i 38 anni che hanno colpito icon calci e pugni. Anche 9 multe per la festa in undel. Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione

