Leone e Vittoria con la febbre e tosse: i Ferragnez annullano la vacanza in montagna (Di lunedì 27 dicembre 2021) La coppia ha annunciato il rientro in città da Pinzolo: “Qui siamo un po’ isolati e per precauzione preferiamo tornare, per essere più vicini agli ospedali se ce ne fosse bisogno” ha detto Chiara. Due mesi fa il ricovero della loro secondogenita Una precauzione, per il bene dei due figli e per la loro salute: Leggi su gossivip.myblog (Di lunedì 27 dicembre 2021) La coppia ha annunciato il rientro in città da Pinzolo: “Qui siamo un po’ isolati e per precauzione preferiamo tornare, per essere più vicini agli ospedali se ce ne fosse bisogno” ha detto Chiara. Due mesi fa il ricovero della loro secondogenita Una precauzione, per il bene dei due figli e per la loro salute:

Advertising

macomeperche : Non chiedo tanto vorrei solo un* amic* a cui inviare le storie di Leone e Vittoria Ferragni e poter commentare insieme quanto sono patatosi - VannaRicci : RT @lidiamargherita: Perché storpiare i nomi dei figli? Leone diventa Leo ;Vittoria si trasforma in Vitto. Detesto questo vezzo e i miei fi… - andfranchini : RT @lidiamargherita: Perché storpiare i nomi dei figli? Leone diventa Leo ;Vittoria si trasforma in Vitto. Detesto questo vezzo e i miei fi… - lidiamargherita : Perché storpiare i nomi dei figli? Leone diventa Leo ;Vittoria si trasforma in Vitto. Detesto questo vezzo e i miei… - infoitcultura : Leone e Vittoria con la febbre e tosse: i Ferragnez annullano il Natale in montagna (e tornano a Milano) -