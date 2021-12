L’Assegno unico e universale è una cortina di fumo: la rabbia dei sindacati (Di lunedì 27 dicembre 2021) L’Assegno unico e universale è una legge che impoverisce il welfare familiare. Chi ci segue, sa già che a marzo scorso, con una disamina approfondita su numeri e fondi a disposizione, la redazione di F-Mag ha rilevato come L’Assegno unico e universale portasse, in realtà, ad un indebolimento del welfare e non al suo potenziamento. Sebbene l’idea alla base sia lodevole – ossia, quella di universalizzare il contributo di sostegno alle famiglie, indipendentemente dal reddito e dalla capacità contributiva – i circa 20 miliardi di euro per l’anno 2022 messi a disposizione non basteranno a dare a tutte le famiglie il contributo massimo di 250 euro. Il Governo, infatti, aveva approvato la Legge per L’Assegno unico e universale a marzo ... Leggi su fmag (Di lunedì 27 dicembre 2021)è una legge che impoverisce il welfare familiare. Chi ci segue, sa già che a marzo scorso, con una disamina approfondita su numeri e fondi a disposizione, la redazione di F-Mag ha rilevato comeportasse, in realtà, ad un indebolimento del welfare e non al suo potenziamento. Sebbene l’idea alla base sia lodevole – ossia, quella di universalizzare il contributo di sostegno alle famiglie, indipendentemente dal reddito e dalla capacità contributiva – i circa 20 miliardi di euro per l’anno 2022 messi a disposizione non basteranno a dare a tutte le famiglie il contributo massimo di 250 euro. Il Governo, infatti, aveva approvato la Legge pera marzo ...

Advertising

elenabonetti : L’assegno unico e universale è stato approvato in via definitiva. È un giorno importante che segna la scelta di con… - ivanscalfarotto : Il consiglio dei Ministri ha approvato in via definita l’Assegno unico e universale. Dalla Leopolda alla Gazzetta U… - marcodimaio : Approvato in via definitiva dal governo l’assegno unico e universale. Un passo storico per il nostro paese nel sost… - TrendOnline : Scattano gli aumenti sull'#assegnounico 2022! La tua #famiglia può ottenere 80 euro in più. Scopri subito come otte… - FMag56312093 : L'Assegno unico e universale è una cortina di fumo: la rabbia dei sindacati #welfare -