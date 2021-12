Jim Ross: “L’intelligenza di Undertaker nel business è sottovalutata, sarebbe utilissima” (Di lunedì 27 dicembre 2021) The Undertaker sarà per sempre considerato una leggenda nel mondo del wrestling professionistico. Il suo contributo al business non sarà mai dimenticato, dato che ha dato 30 anni della sua vita e sacrificato il suo corpo. Il Deadman si è scontrato con il meglio del meglio che il mondo del pro wrestling aveva da offrire nel corso dei suoi tre decenni di carriera. È sempre riuscito a mettere al tappeto anche gli avversari più difficili in tutti i tipi di match. Durante il suo podcast Grilling JR, Jim Ross ha parlato della carriera del becchino nella WWE. Ross ha riconosciuto al Deadman la sua intelligenza nel wrestling, affermando che è sottovalutata. Le sue parole “Taker ha molti talenti. Ha una grande mente per il business e qualcuno come lui potrebbe giudicare un Jeff ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 27 dicembre 2021) Thesarà per sempre considerato una leggenda nel mondo del wrestling professionistico. Il suo contributo alnon sarà mai dimenticato, dato che ha dato 30 anni della sua vita e sacrificato il suo corpo. Il Deadman si è scontrato con il meglio del meglio che il mondo del pro wrestling aveva da offrire nel corso dei suoi tre decenni di carriera. È sempre riuscito a mettere al tappeto anche gli avversari più difficili in tutti i tipi di match. Durante il suo podcast Grilling JR, Jimha parlato della carriera del becchino nella WWE.ha riconosciuto al Deadman la sua intelligenza nel wrestling, affermando che è. Le sue parole “Taker ha molti talenti. Ha una grande mente per ile qualcuno come lui potrebbe giudicare un Jeff ...

Jim Ross elogia l'intelligenza di The Undertaker The Shield Of Wrestling Jim Ross elogia l’intelligenza di The Undertaker Jim Ross, nel corso dell'ultima edizione del suo podcast "Grilling JR", ha parlato della grandissima intelligenza di The Undertaker.

