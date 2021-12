Encanto – Recensione del 60° classico Disney! (Di lunedì 27 dicembre 2021) Encanto La famiglia Madrigal sembra una famiglia felice e stravagante, ricca di…super poteri! Siete pronti a scoprire cosa si nasconde dietro questa colorata e divertente famiglia colombiana? In un villaggio nascosto tra le montagne vive, in una casa magica, una famiglia speciale. I membri di questa famiglia, infatti, ricevono da bambini un potere specifico in dono dalla casa, grazie ad una candela magica che la capostipite dell’intera famiglia mantiene in vita sin dalla sua gioventù. Solo una Madrigal, Mirabel, non ha rispettato il percorso familiare e non ha ricevuto nessun potere. Ma ben presto si renderà conto che essere normale in una famiglia “magica” può renderla molto più speciale di chiunque altro. Il 60° classico della Disney è un film d’animazione colorato e musicale, nonostante patisca un po’ la struttura da musical e finisca per ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 27 dicembre 2021)La famiglia Madrigal sembra una famiglia felice e stravagante, ricca di…super poteri! Siete pronti a scoprire cosa si nasconde dietro questa colorata e divertente famiglia colombiana? In un villaggio nascosto tra le montagne vive, in una casa magica, una famiglia speciale. I membri di questa famiglia, infatti, ricevono da bambini un potere specifico in dono dalla casa, grazie ad una candela magica che la capostipite dell’intera famiglia mantiene in vita sin dalla sua gioventù. Solo una Madrigal, Mirabel, non ha rispettato il percorso familiare e non ha ricevuto nessun potere. Ma ben presto si renderà conto che essere normale in una famiglia “magica” può renderla molto più speciale di chiunque altro. Il 60°della Disney è un film d’animazione colorato e musicale, nonostante patisca un po’ la struttura da musical e finisca per ...

