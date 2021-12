Covid, presente e futuro dei vaccini: dagli esistenti aggiornati per Omicron all’arrivo dei proteici (forse meno invisi ai no vax). I richiami? “Per gli over 60 saranno annuali” (Di lunedì 27 dicembre 2021) vaccini diversi, come quello proteico di Novavax approvato il 20 dicembre dall’Ema, e aggiornati sulla dilagante variante Omicron, come quelli che promettono (e mettono a bilancio) Pfizer-Biontech e Moderna. E poi anticorpi monoclonali usati come profilassi per chi non può ricevere per motivi sanitari i composti per prevenire Covid-19. E’ passato esattamente un anno dall’inizio della campagna vaccinale anti Covid in Italia, ed è chiaro che il fronte di resistenza alla pandemia dovrà reggersi anche nei prossimi mesi e, con ogni probabilità, nei prossimi anni sull’utilizzo dei vaccini. “Anni” è, infatti, la parola usata dall’amministratore delegato di Pfizer, Albert Bourla, che in una conference call con gli analisti avvenuta a inizio novembre, ha risposto in più occasioni che la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021)diversi, come quello proteico di Novavax approvato il 20 dicembre dall’Ema, esulla dilagante variante, come quelli che promettono (e mettono a bilancio) Pfizer-Biontech e Moderna. E poi anticorpi monoclonali usati come profilassi per chi non può ricevere per motivi sanitari i composti per prevenire-19. E’ passato esattamente un anno dall’inizio della campagna vaccinale antiin Italia, ed è chiaro che il fronte di resistenza alla pandemia dovrà reggersi anche nei prossimi mesi e, con ogni probabilità, nei prossimi anni sull’utilizzo dei. “Anni” è, infatti, la parola usata dall’amministratore delegato di Pfizer, Albert Bourla, che in una conference call con gli analisti avvenuta a inizio novembre, ha risposto in più occasioni che la ...

