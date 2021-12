Cosa ci attende su Disney+ a gennaio (Di lunedì 27 dicembre 2021) A parte le feste, Disney+ punta a cominciare l'anno nuovo in pompa magna, come dimostra la programmazione di gennaio 2022. Non per niente, a pochi mesi dalla distribuzione al cinema, approda sulla piattaforma streaming The Eternals, il cinecomic targato Marvel con cast all stars. Non è certo l'unica pellicola degna di nota in arrivo su Disney+, che accoglie tanti titoli, dall'acclamato Jo-Jo Rabbit a “classici” come Pearl Harbour. E le serie tv? Naturalmente ci sono anche loro, tra novità assolute come il titolo d'animazione Marvel's Hit-Monkey e le nuove stagioni di show già noti. Disney+, le serie tv in uscita a gennaio 2022 Better Things (stagione 2) – dal 5 gennaio The Chi (stagione 4) – dal 5 gennaio Station 19 (stagione 5)– dal 5 ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 27 dicembre 2021) A parte le feste,punta a cominciare l'anno nuovo in pompa magna, come dimostra la programmazione di2022. Non per niente, a pochi mesi dalla distribuzione al cinema, approda sulla piattaforma streaming The Eternals, il cinecomic targato Marvel con cast all stars. Non è certo l'unica pellicola degna di nota in arrivo su, che accoglie tanti titoli, dall'acclamato Jo-Jo Rabbit a “classici” come Pearl Harbour. E le serie tv? Naturalmente ci sono anche loro, tra novità assolute come il titolo d'animazione Marvel's Hit-Monkey e le nuove stagioni di show già noti., le serie tv in uscita a2022 Better Things (stagione 2) – dal 5The Chi (stagione 4) – dal 5Station 19 (stagione 5)– dal 5 ...

