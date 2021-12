Come riconoscere ed evitare il complesso del "salvatore bianco" (Di lunedì 27 dicembre 2021) Anche se sono animati da buone intenzioni, la loro presenza può rivelarsi invece dannosa Il complesso del "salvatore bianco" – o white savior - è stato denunciato già diversi anni fa, ma nel 2012 l’espressione si è rapidamente diffusa su Twitter, Facebook, Tumblr e sui media dopo una serie di tweet dello scrittore americano di origine nigeriana Teju … Leggi su it.mashable (Di lunedì 27 dicembre 2021) Anche se sono animati da buone intenzioni, la loro presenza può rivelarsi invece dannosa Ildel "" – o white savior - è stato denunciato già diversi anni fa, ma nel 2012 l’espressione si è rapidamente diffusa su Twitter, Facebook, Tumblr e sui media dopo una serie di tweet dello scrittore americano di origine nigeriana Teju …

Advertising

Quirinale : #Mattarella:Credo che si possa riconoscere come in Italia si sia affermata una sostanziale unità. Unità di intenti… - subba_monica : Se faranno il lockdown per noi, si infetteranno fra di loro e dovranno riconoscere il totale fallimento delle misur… - AleDucaConte : @lucatelese @giopge @stanzaselvaggia @nicolasavino @lucabattanta @Comunardo @RenatoSouvarine @valy_s @DinoGiarrusso… - pazienti : Come riconoscere i primissimi #sintomi dei calcoli renali? E cosa fare in caso di una crisi inaspettata? Facciamo i… - Blu09765054 : RT @SalaLettura: Lasciarsi dietro i giorni come un fastidio breve, voltarsi, della folla non riconoscere un volto. Prepararsi il trono di u… -