Chiara Ferragni e Fedez scoprono di essere positivi: l’annuncio su Instagram (Di lunedì 27 dicembre 2021) Chiara Ferragni e Fedez fanno un annuncio inaspettato. Dopo un test molecolare, entrambi sono risultati positivi al virus. Come stanno i loro figli? Leggi su comingsoon (Di lunedì 27 dicembre 2021)fanno un annuncio inaspettato. Dopo un test molecolare, entrambi sono risultatial virus. Come stanno i loro figli?

Advertising

fanpage : Fedez e Chiara Ferragni sono risultati positivi al Covid-19, l'annuncio dei coniugi Ferragnez su Instagram: 'Leone… - Corriere : Fedez e Chiara Ferragni positivi al Covid: «Siamo asintomatici» - Corriere : «I bambini sono negativi, quindi teniamo le mascherine in casa perché non possiamo mantenere le distanze. La nostra… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Chiara Ferragni e Fedez sono positivi al Covid. Il rapper e la influencer lo hanno annunciato in un video sulle loro pag… - tiredbymyself : RT @noeemisimone: mio padre che a tavola parla male di chiara ferragni e fedez dicendo che sono dei mongoloidi che guadagnano grazie ai lik… -