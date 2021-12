Barcellona, con l’arrivo di Ferran Torres ora il problema è vendere (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il Barcellona ha acquistato Ferran Torres dal Manchester City: ora dovrebbe cedere qualcuno per il tetto salariale Dopo l’acquisto di Ferran Torres da parte del Barcellona, ora gli spagnoli devono cedere per stare dentro al tetto salariale imposto dalla Liga. 55 milioni più bonus per l’attaccante spagnolo sono una bella cifra aggiunta all’ingaggio del giocatore. In partenza dal club blaugrana sarebbero diversi i nomi: Coutinho, difficile la sua cessione visto l’ingaggio faraonico, poi Umtiti, De Jong, Dest e Demir. Tutti giocatori in uscita che però non porterebbero grandi risparmi al Barcellona. Nei prossimi giorni la società dovrà valutare questo aspetto. A riferirlo la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Ilha acquistatodal Manchester City: ora dovrebbe cedere qualcuno per il tetto salariale Dopo l’acquisto dida parte del, ora gli spagnoli devono cedere per stare dentro al tetto salariale imposto dalla Liga. 55 milioni più bonus per l’attaccante spagnolo sono una bella cifra aggiunta all’ingaggio del giocatore. In partenza dal club blaugrana sarebbero diversi i nomi: Coutinho, difficile la sua cessione visto l’ingaggio faraonico, poi Umtiti, De Jong, Dest e Demir. Tutti giocatori in uscita che però non porterebbero grandi risparmi al. Nei prossimi giorni la società dovrà valutare questo aspetto. A riferirlo la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

