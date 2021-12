Uccide la moglie gettandola in un fiume in Abruzzo (Di domenica 26 dicembre 2021) Un uomo di 74 anni ha ucciso la moglie 72enne gettandola nel fiume Osento vicino a Casalbordino: è accaduto poco dopo pranzo nei pressi di un ponte sulla provinciale 216, nel vastese, in Abruzzo. A ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 26 dicembre 2021) Un uomo di 74 anni ha ucciso la72ennenelOsento vicino a Casalbordino: è accaduto poco dopo pranzo nei pressi di un ponte sulla provinciale 216, nel vastese, in. A ...

