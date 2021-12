Uccide la moglie e la getta del fiume, poi si costituisce (Di domenica 26 dicembre 2021) Femminicidio a Casalbordino, in provincia di Chieti: un uomo di 74 anni ha ucciso la moglie di 72enne al culmine di un violento litigio e ha poi gettato il cadavere da un ponte nel fiume Osento.É successo nel primo pomeriggio di oggi... Leggi su europa.today (Di domenica 26 dicembre 2021) Femminicidio a Casalbordino, in provincia di Chieti: un uomo di 74 anni ha ucciso ladi 72enne al culmine di un violento litigio e ha poito il cadavere da un ponte nelOsento.É successo nel primo pomeriggio di oggi...

Advertising

larampait : Uccide la #moglie gettandola in un #fiume - escribanonavas : RT @Agenzia_Ansa: Un pensionato di 74 anni ha ucciso la moglie 72enne gettandola nel fiume Osento vicino a Casalbordino: è accaduto poco do… - serenel14278447 : 'CASALBORDINO Uccide la moglie gettandola in un fiume in Abruzzo, poi si costituisce di Redazione Online' - pin_klo : RT @Agenzia_Ansa: Un pensionato di 74 anni ha ucciso la moglie 72enne gettandola nel fiume Osento vicino a Casalbordino: è accaduto poco do… - Agenzia_Ansa : Un pensionato di 74 anni ha ucciso la moglie 72enne gettandola nel fiume Osento vicino a Casalbordino: è accaduto p… -