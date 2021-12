STANOTTE A BALLANDO: ALBERTO ANGELA SVELA I SEGRETI DELLO SHOW DI MILLY CARLUCCI (Di domenica 26 dicembre 2021) Più di 4 milioni di italiani hanno scartato il regalo di Natale di Rai1: lo splendido speciale “STANOTTE a Napoli” con ALBERTO ANGELA. Prima però, una settimana fa, il grande divulgatore è stato ospite alla finale di BALLANDO con le Stelle, accolto con tutti gli onori da MILLY CARLUCCI. ANGELA si è detto entusiasta della visita. Ecco il suo commento. Posso farvi i complimenti? Straordinari! È una cosa personale. Ho visto i ballerini prepararsi dietro, ho visto l’organizzazione che c’è. Ve lo dico da esterno. Come ho esplorato Napoli, ho esplorato BALLANDO con le Stelle. Vi posso garantire che c’è un’organizzazione di ferro. Qualità e professionalità al massimo livello. Non è un caso che raggiungiate questi risultati. Complimenti veramente! “Sono una ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 26 dicembre 2021) Più di 4 milioni di italiani hanno scartato il regalo di Natale di Rai1: lo splendido speciale “a Napoli” con. Prima però, una settimana fa, il grande divulgatore è stato ospite alla finale dicon le Stelle, accolto con tutti gli onori dasi è detto entusiasta della visita. Ecco il suo commento. Posso farvi i complimenti? Straordinari! È una cosa personale. Ho visto i ballerini prepararsi dietro, ho visto l’organizzazione che c’è. Ve lo dico da esterno. Come ho esplorato Napoli, ho esploratocon le Stelle. Vi posso garantire che c’è un’organizzazione di ferro. Qualità e professionalità al massimo livello. Non è un caso che raggiungiate questi risultati. Complimenti veramente! “Sono una ...

