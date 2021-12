“Siete più belli in piedi”, la gaffe di Katia in presenza di Manuel non passa inosservata – VIDEO (Di domenica 26 dicembre 2021) Katia Ricciarelli continua a far discutere fuori e dentro la Casa del Grande Fratello Vip. Dopo aver litigato con Gianmaria Antinolfi, la matrona ha organizzato il il coro facendo uno scivolone con protagonista Manuel Bortuzzo. La gaffe di Katia con Manuel: “Siete più belli in piedi!” Sistemando tutti per le canzoni di Natale, Soleil Sorge... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 26 dicembre 2021)Ricciarelli continua a far discutere fuori e dentro la Casa del Grande Fratello Vip. Dopo aver litigato con Gianmaria Antinolfi, la matrona ha organizzato il il coro facendo uno scivolone con protagonistaBortuzzo. Ladicon: “piùin!” Sistemando tutti per le canzoni di Natale, Soleil Sorge... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

philipdisalvo : Una cosa su 'You Have Not Yet Been Defeated', il libro che raccoglie gli scritti dal carcere di Alaa Abd El-Fattah… - dadolento : RT @mariobianchi18: Buon Natale ragazze e ragazzi, siete tra coloro che danno dignità ad un Paese che tende sempre più a perderla. Mai vi… - Giusepp70181573 : RT @flayawa: Vi hanno detto che grazie alla vaccinazione e al greenpass non vi sareste più contagiati, vi hanno detto che serve una terza d… - TheOkinawaMan : @juventusfc Avete un bel coraggio a chiamarlo Rambo, è più rotto che altro. Che bella barzelletta che siete. - suor_ale : RT @Nayt1ne: tra le tante cose che scrivo riportate sempre le cose più insignificanti. che massa de riconglioniti che siete -

Ultime Notizie dalla rete : Siete più Le peggio serie TV 2021 ... complimenti, ci siete riusciti alla grande! #1 Nine Perfect Strangers Nove aspiranti sceneggiatori ... ma dopo averlo visto nella serie The Stand non ne sono più così convinto. In Lisey's Story, Clive ...

"Siete più belli in piedi", la gaffe di Katia in presenza di Manuel non passa inosservata La gaffe di Katia con Manuel: "Siete più belli in piedi!" Sistemando tutti per le canzoni di Natale, Soleil Sorge e Nathaly Caldonazzo si sono sedute sui pouf tra Manuel Bortuzzo . La matrona, non ...

Covid, Speranza flirta col nuovo lockdown. Regioni e città più a rischio:mappa Affaritaliani.it ... complimenti, ciriusciti alla grande! #1 Nine Perfect Strangers Nove aspiranti sceneggiatori ... ma dopo averlo visto nella serie The Stand non ne sonocosì convinto. In Lisey's Story, Clive ...La gaffe di Katia con Manuel: "belli in piedi!" Sistemando tutti per le canzoni di Natale, Soleil Sorge e Nathaly Caldonazzo si sono sedute sui pouf tra Manuel Bortuzzo . La matrona, non ...