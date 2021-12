Green pass su bus e tramvia in Toscana: 168mila controlli. Ok il 96% dei passeggeri (Di domenica 26 dicembre 2021) E' molto confortante il risultato dei controlli sui bus in Toscana. Su oltre 168mila verifiche per il Green pass eseguiti alle fermate principali di tutta la Toscana e della tramvia di Firenze il 96% dei passeggeri ha mostrato di essere in regola. A fare i controlli sono stati i 100 verificatori di Autolinee Toscane, società che gestisce il tpl in regione, nelle prime due settimane di obbligo introdotto dal governo il 6 dicembre scorso L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 26 dicembre 2021) E' molto confortante il risultato deisui bus in. Su oltreverifiche per ileseguiti alle fermate principali di tutta lae delladi Firenze il 96% deieggeri ha mostrato di essere in regola. A fare isono stati i 100 verificatori di Autolinee Toscane, società che gestisce il tpl in regione, nelle prime due settimane di obbligo introdotto dal governo il 6 dicembre scorso L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

borghi_claudio : Ahhh che bello il Natale in famiglia... tortellini e per un giorno senza #lascienza che intanto medita quanto spara… - NicolaPorro : ??Non si riesce a capire di quale libertà riconquistata stiamo parlando...???? - Agenzia_Ansa : I No green pass in piazza a Torino. 'Basta piazze, ora via alla disobbedienza civile' #ANSA - gvesvs : RT @iamkevin36: @californiet Ti voglio ricordare che dal 6 dicembre è entrato in vigore il super green pass, che esclude già dalla vita soc… - andrelettrico : RT @larsenaleb: Più di 54.000 contaggi, ma il green pass e vaccini a cosa sono serviti? -