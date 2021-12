Gf Vip 6, dopo la rottura con Sophie Codegoni avvicinamento in corso tra Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme? (Di domenica 26 dicembre 2021) Non è passato inosservato l’ingresso di Federica Calemme all’interno della casa del Gf Vip 6. La ragazza ha attirato l’attenzione di Gianmaria Antinolfi che sarebbe pronto a conoscerla meglio. Archiviato il tira e molla con Sophie Codegoni, sempre più vicina ad Alessandro Basciano, l’imprenditore si è molto avvicinato alla new entry ed ha dichiarato di volerla conoscere meglio. Confidandosi con Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli, Gianmaria ha infatti dichiarato: È vera, carina, semplice. Siamo stati insieme fino a tardi a parlare, l’altra sera idem. C’è un interesse nel conoscerci. Lei ha un carattere simile al mio. Passiamo molto tempo insieme, di giorno, di notte, non cambia niente. Biagio ha consigliato all’imprenditore di prendersi il suo tempo per conoscerla ... Leggi su isaechia (Di domenica 26 dicembre 2021) Non è passato inosservato l’ingresso diall’interno della casa del Gf Vip 6. La ragazza ha attirato l’attenzione diche sarebbe pronto a conoscerla meglio. Archiviato il tira e molla con, sempre più vicina ad Alessandro Basciano, l’imprenditore si è molto avvicinato alla new entry ed ha dichiarato di volerla conoscere meglio. Confidandosi con Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli,ha infatti dichiarato: È vera, carina, semplice. Siamo stati insieme fino a tardi a parlare, l’altra sera idem. C’è un interesse nel conoscerci. Lei ha un carattere simile al mio. Passiamo molto tempo insieme, di giorno, di notte, non cambia niente. Biagio ha consigliato all’imprenditore di prendersi il suo tempo per conoscerla ...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, dopo la rottura con Sophie Codegoni avvicinamento in corso tra Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme? “… - infoitcultura : GF VIP 2021, Delia Duran: ex marito, lavoro, prima e dopo i ritocchini - leggoit : Sophie Codegoni, le paure dopo la notte con Alessandro Basciano al Grande Fratello Vip - Heidy_VIP_ : RT @adtoomuch: “basta, stasera non ceno” sempre io alle 20,30 dopo aver finito di pranzare alle 17 - StigmabaseF : Vincitrice di Drag Race al Grande Fratello Vip? Elecktra Bionic interviene: LGBT. La vincitrice di Drag Race Italia… -