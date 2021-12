Eleonora Daniele, il toccante addio a Elsa su Instagram (Di domenica 26 dicembre 2021) Un Natale di dolore, quello di Eleonora Daniele, che ha dovuto dire addio alla sua amata Zia Elsa. La conduttrice di Storie Italiane è intervenuta su Instagram per un tenero saluto che ha voluto rivolgerle, postando la sua ultima foto con la piccola Carlotta che ha potuto conoscere a qualche mese dalla nascita. Eleonora Daniele, il legame speciale con zia Elsa Una zia ma anche una nonna, una madre. Quello di Eleonora Daniele con Elsa è andato ben oltre l’amore di una nipote ma si è spinto un po’ più in là. A darne l’annuncio è stata proprio lei, tramite il suo canale Instagram ufficiale, al quale ha affidato parole di grande dolore ma anche d’amore, quello che le univa e che le ha ... Leggi su dilei (Di domenica 26 dicembre 2021) Un Natale di dolore, quello di, che ha dovuto direalla sua amata Zia. La conduttrice di Storie Italiane è intervenuta super un tenero saluto che ha voluto rivolgerle, postando la sua ultima foto con la piccola Carlotta che ha potuto conoscere a qualche mese dalla nascita., il legame speciale con ziaUna zia ma anche una nonna, una madre. Quello diconè andato ben oltre l’amore di una nipote ma si è spinto un po’ più in là. A darne l’annuncio è stata proprio lei, tramite il suo canaleufficiale, al quale ha affidato parole di grande dolore ma anche d’amore, quello che le univa e che le ha ...

