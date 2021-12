Drone cargo | la prima consegna effettuata a Torino

(Di domenica 26 dicembre 2021) Ilarriva anche in Italia. Nei giorni scorsi c’è stata la. A. Tutto merito di FlyingBasket. Unsviluppato da FlyingBasket (FL) – curiosauro.itall’italiana Nel mondo si sperimenta già da annidelle merci tramite droni. Negli States esistono moltissimi servizi automatizzati. Nel Regno Unito i dronino medicinali e materiali essenziali nei luoghi poco agibili. In Finlandia, invece, il servizio di Wing (Google) porta cibo a domicilio. Anche in Africa molte compagnie stanno sviluppando droni per consegne. E in Italia? Da noi la rivoluzione comincia adesso, con FlyingBasket. E le notizie sono ottime” il trasporto via ...

...questo caso) senza la necessità di far atterrare il. Sono due soluzioni alternative che possono essere impiegate a seconda delle caratteristiche del luogo di consegna. Uno dei due droni...Questa missione ha dimostrato l incredibile potenziale dei droninelle aree metropolitane. Oggi trasportiamo 100 chili con un singolo, in futuro una flotta di droni autonomi non solo sarà ...Le associazioni degli spedizionieri e agenti Alsea e Anama denunciano l’intasamento delle merci nel magazzino gestito da MLE/B3 nella cargocity della Malpensa, dove le spedizioni possono restare ferme ...Skyports, a leading drone services provider, recently announced that it has partnered with the Massachusetts Department of Transportation’s (MassDOT) Aeronautics Division to demonstrate how it c ...