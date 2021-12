Covid, dopo le cifre-choc del bollettino di Natale cambierete i programmi di Capodanno? (Di domenica 26 dicembre 2021) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"no","index":1} Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 dicembre 2021) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"no","index":1}

fanpage : Maurizio Bellitteri, noto ristoratore di Marsala vicino alle posizioni anti vacciniste, è morto oggi all'età di 60… - Corriere : In Germania calano i contagi, dopo il lockdown dei non vaccinati: in 24 giorni i casi d... - DavidPuente : 17 bambini deceduti dopo il vaccino anti Covid? La locandina fuorviante che scatena i NoVax - fesposi : RT @martinoloiacono: Covid: Bonaccini, dopo chiusura discoteche temo feste abusive. A capodanno? Non scherziamo. - Franco88386632 : RT @Corriere: In Germania calano i contagi, dopo il lockdown dei non vaccinati: in 24 giorni i casi d... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid dopo Giannis, da Netflix in cantina allo show in campo: 'La sosta mi ha fatto bene' Ritorno al futuro. Quello di Giannis Antetokounmpo è stato un rientro sensazionale, dopo le 5 gare di stop, fermato dal protocollo Covid. Il greco ha passato quelle giornate 'in cantina a guardare film, in quarantena'. Poi per Natale, in dubbio sino all'ultimo momento, è tornato in ...

È morto Desmond Tutu, simbolo della lotta contro l'apartheid AGI - Dopo Nelson Mandela nel Pantheon dei leader anti - apartheid c'è lui: Desmond Tutu, per tutti negli ... come quando è andato a ricevere il vaccino anti - Covid in un ospedale del Paese. Era stato ...

Covid: tennis; dopo Nadal, anche Shapovalov positivo ANSA Nuova Europa Tennis, Denis Shapovalov positivo al Covid. Australian Open a rischio TENNIS - Il tennista canadese, n°14 del mondo, è risultato positivo dopo essere arrivato a Sydney. Un altro caso Covid del Mubadala World Tennis Championship di ...

Covid, la curva dei contagi continua a salire La curva dei contagi continua la sua salita: oggi sono 54.762 le persone risultate positive al Covid, circa 4 mila in più rispetto ... Da oggi intanto sono entrate in vigore, dopo la pubblicazione in ...

