Chieti, uccide la moglie buttandola giù da un ponte (Di domenica 26 dicembre 2021) Ha ucciso la moglie buttandola giù da un ponte sul fiume Osento in provincia di Chieti. Il pensionato 74enne si è poi consegnato ai carabinieri di Ortona. La donna di 72 anni è finita nel corso d'acqua, dopo un volo di circa 20 metri, ed è morta sul colpo. Sul posto il medico legale, Christian D'Ovidio. Il caso è seguito dal pm di Vasto, Michele Pecoraro. La donna era malata da tempo di demenza senile o Alzheimer. "Era una famiglia tranquillissima, mai ci saremmo aspettati una tragedia simile" ha detto il sindaco di Casalbordino, Filippo Marinucci. "Non sono" informato "sui loro problemi familiari", continua il primo cittadino, "ma pare che lei avesse una patologia tipo Alzheimer". La coppia ha quattro figli. "Ripeto – afferma il primo cittadino – è gente perbene. Siamo sconvolti da quanto successo".

