AEW Rampage 25 12 2021 – Guevara vs Cody TNT fight

(Di domenica 26 dicembre 2021) Giorno di Natale col wrestling negli Stati Uniti. Una serena serata conper i fan della All Elite Wrestling, in una puntata registrata a Greensboro dopo l’ultima puntata di Dynamite. C’è grande attesa: ci sarà il secondo match di Hook, rivedremo Kris Statlander e Jungle Boy, ma soprattutto Sammydovrà difendere la cintura TNT controin un match dalle mille implicazioni. Andiamo a vedere cosa è accaduto! Risultati: Jungle Boy batte Isaiah Kassidy (3 / 5) PROMO: Miro dice che tornerà più forte di prima, con più forza, senza difetti e senza paura. Tutti vedranno cosa sarà in grado di fare per la sua gioia. La redenzione non arriva con il sorriso ma ha un prezzo da pagare. HOOK batte Bear Bronson (2,5 / 5) Kris Statlander batte Leyla Hirsch (2,8 / 5) TNT Title Match: ...

La faida tra MJF e CM Punk è veramente fantastica, i due stanno infatti tirando fuori il loro meglio in ring, e soprattutto al microfono, per intrattenere al meglio i fan.