Tragedia nella notte di Natale, 3 morti: le vittime erano tutte giovanissime (Di sabato 25 dicembre 2021) Tragedia la notte di Natale a Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Tre ragazzi, Gaetano Parisi, 20 anni, Rosario Quinci, 18 anni, e Alessandro Cirrone, 16 anni, sono morti stanotte in un incidente stradale sulla strada provinciale 11, nei pressi del bivio Paradisa, all'uscita di Niscemi. Un altro giovane, di soli 17 anni, è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Sant'Elia, dove è stato trasferito in mattinata dal 118, per essere sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico. I quattro ragazzi, probabilmente stavano rientrando a casa dopo aver trascorso la notte fuori. L'auto era completamente distrutta. L'auto si è schiantata contro un pilastro L'incidente si è verificato intorno alle 3, proprio all'inizio della strada provinciale 11 in contrada "Due ...

