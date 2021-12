Ritrovato il cadavere di Gigi Bici l’uomo scompraso un mese fa. Non è stato un suicidio (Di sabato 25 dicembre 2021) Ritrovato un corpo sfigurato e semi nudo, gli inquirenti pensano ad un regolamento di conti Luigi Criscuolo FacebookRitrovato il cadavere di un uomo a Calignano in provincia di Pavia, gli inquirenti non hanno ancora dichiarato nulla ma alcune persone lo avrebbero riconosciuto subito: si tratterebbe di Gigi Bici, soprannome di Luigi Criscuolo, il 60enne ex proprietario di un negozio di Biciclette che lo scorso 8 novembre era scomparso da Cura Caprignano senza lasciare traccia. Inizialmente si sospettava l’uomo fosse scappato dalla provincia di Pavia a causa degli ingenti debiti che aveva accumulato negli anni, e dopo un primo periodo di ricerche nella zona i Carabinieri avevano trovato la sua auto abbandonata con le chiavi ancora inserite nel quadrante e all’interno ... Leggi su formatonews (Di sabato 25 dicembre 2021)un corpo sfigurato e semi nudo, gli inquirenti pensano ad un regolamento di conti Luigi Criscuolo Facebookildi un uomo a Calignano in provincia di Pavia, gli inquirenti non hanno ancora dichiarato nulla ma alcune persone lo avrebbero riconosciuto subito: si tratterebbe di, soprannome di Luigi Criscuolo, il 60enne ex proprietario di un negozio diclette che lo scorso 8 novembre era scomparso da Cura Caprignano senza lasciare traccia. Inizialmente si sospettavafosse scappato dalla provincia di Pavia a causa degli ingenti debiti che aveva accumulato negli anni, e dopo un primo periodo di ricerche nella zona i Carabinieri avevano trovato la sua auto abbandonata con le chiavi ancora inserite nel quadrante e all’interno ...

