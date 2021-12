Nettuno | la rinegoziazione del mutuo approvata in Consiglio comunale

(Di sabato 25 dicembre 2021)– E’ passata inla delibera per ladei mutui frutto dell’accordo transattivo con la Bnl. “Ringrazio il dirigente dell’Area Economico Finanziaria e gli uffici della nostra ragioneria per il lavoro svolto che ci ha permesso di rinegoziare ilcon la Bnl – dichiara l’assessore al Bilancio Ilaria Coppola – un’operazione che tutte le amministrazione dal 2008 ad oggi hanno cercato di portare a compimento e che oggi siamo felici di poter annunciare. La Bnl si è resa disponibile a rinegoziare il valore residuo deldel Comune di, di valore pari a 11.217.988,26 € con l’allungamento della scadenza dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2030 con la riduzione del tasso di interesse fisso dal 4,25% al 2,35% per una ...

Ultime Notizie dalla rete : Nettuno rinegoziazione

Il Faro Online

E' passata in consiglio comunale dila delibera per ladei mutui frutto dell'accordo transattivo con la ...E' passata in consiglio comunale dila delibera per ladei mutui frutto dell'accordo transattivo con la ..."Accogliamo con favore la notizia della approvazione della delibera da parte del Consiglio comunale di Nettuno relativa alla rinegoziazione ...E’ passata in consiglio comunale di Nettuno la delibera per la rinegoziazione dei mutui frutto dell’accordo transattivo con la BNL.