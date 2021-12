Million Day | doppio colpo milionario in 3 giorni! Luoghi e numeri 

(Di sabato 25 dicembre 2021)di scena alDay: in appena tre giorni si registrano due vincite milionarie. Così due italiani sono diventati milionari all’improvviso Clamoroso botto di fine anno sul fronteDay: si registrano infatti non una ma addirittura due vincite milionarie in questo rush finale di un 2021 ormai agli sgoccioli. I successi risalgono a qualche giorno prima L'articolo proviene da Consumatore.com.

In attesa di conoscere i numeri vincenti dell' estrazione di oggi del, diamo uno sguardo alle statistiche. Il primo dei numeri ritardatari è il 33, che manca da 34 estrazioni. Sono 27 invece per il 39. A seguire il 54 che invece non si vede da 25 estrazioni. ...Vi ricordiamo infatti che Il Corriere della Città segue in diretta anche le estrazioni dele del Simbolotto : il primo è il concorso di Lottomatica presente ogni giorno della settimana ...Colpo di scena al Million Day: in appena tre giorni si registrano due vincite milionarie. Così due italiani sono diventati milionari ...Million Day, numeri vincenti estrazione di sabato 25 dicembre 2021: attesa per la cinquina vincente di Natale del Million Day. Avremo il 199° milionario?