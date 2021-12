Medico di 80 anni uccide la moglie malata nella notte di Natale

(Di sabato 25 dicembre 2021) AGI - Un uomo di 80, di Amelia, in provincia di Perugia, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver ucciso lacon due colpi di pistola. Il delitto risale allatra il 24 e il 25 dicembre. L'omicidio, secondo gli inquirenti, sarebbe da ricondurre alle gravi condizioni di salute della donna. Un dramma della disperazione, secondo l'ipotesi al momento più accreditata. Ma si indaga per capire se l'omicidio possa essere in qualche modo essere stato sollecitato dalla vittima. Al pm che lo ha interrogato dopo l'arresto ha ammesso le sue responsabilità, “serenamente e con grande dignità” l'80enne di Amelia che ha ucciso lacon due colpi di pistola. Per il procuratore capo di Terni, Alberto Liguori, il delitto è stato un “gesto di disperazione, di amore per quanto appare un ossimoro” dovuto ...

AGI - Un uomo di 80, di Amelia, in provincia di Perugia, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver ... L'arrestato è unin pensione, ex insegnante la moglie, molto conosciuti ad ...... le modalità che hanno portato al decesso di Anna Romagnolo - di76 - sono le seguenti: la ... Infine, è stato incaricato ilLegale per effettuare l'autopsia sul corpo della donna. Il decesso ...Vediamo più da vicino questa triste vicenda, che ha coinvolto questa infermiera in servizio al Distretto sanitario di Battipaglia. Il decesso dell'infermiera: le modalità. Com ...AMELIA Natale tragico ad Amelia. Un anziano medico in pensione di 80 anni ha sparato alla moglie, coetanea, uccidendola. Secondo quanto trapelato il gesto avrebbe avuto origine ...