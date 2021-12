Covid, 100mila contagi in Francia: è la prima volta da inizio pandemia (Di sabato 25 dicembre 2021) In Francia si sono registrati oltre 100mila contagi di Covid per la prima volta dall'inizio della pandemia. Con 104.611 nuovi casi in 24 ore, il Paese raggiunge una soglia senza precedenti da marzo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 25 dicembre 2021) Insi sono registrati oltrediper ladall'della. Con 104.611 nuovi casi in 24 ore, il Paese raggiunge una soglia senza precedenti da marzo ...

