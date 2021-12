Cosa vediamo stasera in tv? Ecco i programmi del 25 dicembre (Di sabato 25 dicembre 2021) Amici di Formato news, Ecco quelli che sono i nostri consigli, su una selezione di film e serie Tv da vedere stasera, sera di Natale, sui principali canali tv RAI, NUOVA SOCIETA’ TELEVISIVA ITALIANA e MEDIASET: Italia 1 e Italia 1 hd: La banda dei Babbi Natale Per gli appassionati delle commedie, su Italia 1 e Italia 1 hd, andrà in onda stasera, La banda dei Babbi Natale. La vigilia di Natale a Milano, tre amici vestiti con i costumi di Babbo Natale vengono arrestati dalla polizia durante un apparente tentativo di rapina e condotti in commissariato, dove il Commissario li accusa di essere la banda di ladri nota come “la banda dei Babbi Natale”. Alla ricerca di un modo per dimostrare la loro innocenza, i tre cercano di spiegare i motivi per cui si sono trovati in una situazione così strana. Canale 20: Il ... Leggi su formatonews (Di sabato 25 dicembre 2021) Amici di Formato news,quelli che sono i nostri consigli, su una selezione di film e serie Tv da vedere, sera di Natale, sui principali canali tv RAI, NUOVA SOCIETA’ TELEVISIVA ITALIANA e MEDIASET: Italia 1 e Italia 1 hd: La banda dei Babbi Natale Per gli appassionati delle commedie, su Italia 1 e Italia 1 hd, andrà in onda, La banda dei Babbi Natale. La vigilia di Natale a Milano, tre amici vestiti con i costumi di Babbo Natale vengono arrestati dalla polizia durante un apparente tentativo di rapina e condotti in commissariato, dove il Commissario li accusa di essere la banda di ladri nota come “la banda dei Babbi Natale”. Alla ricerca di un modo per dimostrare la loro innocenza, i tre cercano di spiegare i motivi per cui si sono trovati in una situazione così strana. Canale 20: Il ...

